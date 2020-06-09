2020-06-09T04:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно

Ситуация с коронавирусом в регионе пока нестабильна
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Виктор Томенко.Виктор Томенко.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание на то, что возвращение к нормальной жизни без ограничений будет не сразу. Об этом глава региона заявил на аппаратном совещании в Правительстве, сообщает официальный сайт края.

Томенко отметил, что ситуация с коронавирусом пока не устойчивая, ведь каждые сутки регистрируется 70-80 новых случаев:

– Поэтому прошу уделять особенное внимание: там, где мы начали возвращаться к обычной жизни, все равно это будет поэтапное, постепенное возвращение. Нам надо соблюдать все ограничения, рекомендации и предписания, которые устанавливает Роспотребнадзор. Обязателен контроль за соблюдением ограничений, которые пока остались: масочный режим, социальное дистанцирование, необходимо поберечь людей старшего поколения - всех, кто старше 65 лет.

Напомним, 7 июня Виктор Томенкоя по согласованию с Роспотребнадзором принял решение о переходе на первый этап смягчения ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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