Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:26:16+03:00

63-летняя женщина обвиняется в том, что забила свою 90-летнюю мать Фото: Анна СЕМИНА

При этом следователям она говорила, что женщина сама упала

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Заринские следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком избиении 90-летней старушки ее собственной дочерью.

Следствие установило, что в марте в одном из сел Тогульского района между пьяной 63-летней женщиной и ее 90-летней матерью произошел конфликт на бытовой почве.

- Обвиняемая нанесла потерпевшей руками, ногами, а также совком, кочергой и металлической крышкой от кастрюли множественные удары в жизненно-важные органы, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Пожилая женщина не смогла перенести полученные травмы и скончалась на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Обвиняемая пыталась обвести следствие вокруг пальца. Она несколько раз меняла показания: то признавала вину, то заявляла, что ее мать сама несколько раз падала и из-за этого получала травмы. Тем не менее, была собрана достаточная доказательная база. В настоящее время материалы дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU