Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:34:27+03:00

Мужчина не менее 14 раз ударил соседку лопатой Фото: pixabay.com

У них давно не складывались отношения

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В Бийском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве соседки.

Следствие установило, что в один из мартовских вечером, в одном из сел района между пьяным мужчиной и его старенькой соседкой по дому из-за длительных конфликтных отношений, произошла ссора на бытовой почве.

- В порыве гнева мужчина схватился за лопату и не менее 14 раз ударил ею женщину по голове и рукам. От полученных травм 70-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Вдобавок к этому собрана достаточная доказательная база. Материалы дела с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением переданы в суд. Селянину грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU