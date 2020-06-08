На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:59:42+03:00

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Полицейские Бийского района задержали мужчину, которого подозревают в краже музыкальных инструментов и оборудования.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 36-летний житель села Первомайское. Он рассказал, что группа, в которой он играет, базируется на территории бывшей газовой котельной. Там же хранятся инструменты и все оборудование.

- Ночью злоумышленники выставили из оконной рамы стекла и вынесли со склада синтезатор, микшерный пульт, гитару, микрофон, усилители, эквалайзеры и компрессор, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа и вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. После задержания он во всем сознался и вернул похищенную аппаратуру. Впрочем, от ответственности это его не спасло. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU