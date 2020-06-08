На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Алтайские полицейские раскрыли разбойное нападение на офис микрофинансовой организации в Рубцовске. Подозреваемого уже задержали.
Инцидент произошел в минувшую субботу. В полицию Рубцовска поступил звонок от сотрудницы финансовой организации. Девушка рассказала, что в офис зашел неизвестный мужчина, подошел к ней, достал из кофты предмет, похожий на нож и стал требовать деньги.
Нападение на МФО в Рубцовске.
- Забрав из ящика стола купюры, подозреваемый связал сотрудницу скотчем, затолкнул в шкаф, дверь которого подпер, после чего скрылся в неизвестном направлении, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Добычей злоумышленника стала всего одна тысяча рублей. Мужчина надеялся на то, что под маской, кепкой и капюшоном его личность не смогут установить, но он ошибся. По записи с камеры наблюдения была составлена ориентировка и уже этим утром, 8 июня, подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний местный житель. Его поймали в Барнауле, недалеко от автовокзала.
Известно, что ранее он уже был судим. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит реальный срок до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU