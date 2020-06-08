2020-06-08T13:04:36+03:00
Происшествия

Более 500 жилых домов остались без воды

Работы по восстановлению продолжаются
Анна СЕМИНА
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Повреждение водопровода в ЯгодномПовреждение водопровода в ЯгодномФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В барнаульском поселке Ягодное Центрального района произошла коммунальная авария, в результате которой без холодной воды остались более 500 жилых домов.

Работы по восстановлению водоснабжения ведутся с самого утра. В настоящее же время из-за повреждения без питьевой воды остаются 504 частных дома. В пресс-службе администрации города сообщают, что ремонт ведет «Барнаульский водоканал».

- Повреждение устраняют три единицы техники и семь человек. Ликвидация аварии находится на контроле администрации Центрального района, - отмечает пресс-центр мэрии.

Сроки завершения восстановительных работ пока не называются.

А тем временем в Барнауле начинают готовиться к будущему отопительному сезону. На днях градоначальник Вячеслав Франк посетил ТЭЦ-3 и обсудил детали. В частности, к следующей зиме на предприятии планируют отремонтировать 5 котлоагрегатов и 3 турбоагрегата. А в целом СГК намерена вложить в ремонт и инвестиционную программу а 2020 год в Барнауле 2,89 млрд рублей, в объекты генерации направят 1,54 млрд рублей, в тепловые сети – 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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