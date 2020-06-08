2020-06-08T12:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы

Несколько койко-мест оставят на случай выявления больных COVID-19
Анна СЕМИНА
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Первый ковидный госпиталь закрывают в Алтайском краеПервый ковидный госпиталь закрывают в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство здравоохранения Алтайского края закрывает в Змеиногорске ковидный госпиталь и переводит его в формат обычной Центральной районной больницы.

По состоянию на понедельник, 8 июня, все работники Корбалихинского рудника выздоровели и были благополучно выписаны, поэтому по мнению регионального минздрава, держать более ста койко-мест в резерве нецелесообразно. Именно поэтому больница возвращается в привычный формат работы. Однако стоит отметить, что все же несколько койко-мест под ковидных больных на экстренный случай, все же оставят.

Напомним, этой весной в Змеиногорском районе произошла вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике. В госпиталь попали 200 сотрудников. Для того чтобы остановить распространение вируса власти региона приняли решение закрыть муниципальное образование на въезд и выезд. Также жесткие ограничительные меры ввели непосредственно в самом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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