Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:27:08+03:00

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Министерство здравоохранения Алтайского края закрывает в Змеиногорске ковидный госпиталь и переводит его в формат обычной Центральной районной больницы.

По состоянию на понедельник, 8 июня, все работники Корбалихинского рудника выздоровели и были благополучно выписаны, поэтому по мнению регионального минздрава, держать более ста койко-мест в резерве нецелесообразно. Именно поэтому больница возвращается в привычный формат работы. Однако стоит отметить, что все же несколько койко-мест под ковидных больных на экстренный случай, все же оставят.

Напомним, этой весной в Змеиногорском районе произошла вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике. В госпиталь попали 200 сотрудников. Для того чтобы остановить распространение вируса власти региона приняли решение закрыть муниципальное образование на въезд и выезд. Также жесткие ограничительные меры ввели непосредственно в самом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU