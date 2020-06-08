2020-06-08T11:39:18+03:00
Происшествия

Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай

По предварительным данным, такая погода продержится не долго
Анна СЕМИНА
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Дожди, грозы и шквалистый ветер прогнозируют на 9 июняДожди, грозы и шквалистый ветер прогнозируют на 9 июняФото: Анна СЕМИНА
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Алтайские синоптики передают на 9 июня непогоду: сильный шквалистый ветер, дожди и грозы.

В частности, как говорится в штормовом прогнозе, предстоящей ночью по северу и востоку региона, а также днем по восточным и южным районам ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем град. При этом грозы будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду.

В Барнауле 9 июня ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура днем составит +20…+22 градуса. По краю – от +19 до +24.

Спасатели предупреждают: при сильном ветре желательно переждать непогоду в капитальном строении. Если же окажетесь на улице, то следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться от дождя и гроз под деревьями, так же нельзя оставлять под ними транспорт.

При грозе категорически нельзя находиться рядом с водоемами, купаться в них или рыбачить. Если вы окажетесь в автомобиле, то желательно припарковаться где-нибудь в безопасном месте и переждать непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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