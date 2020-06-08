Под Хабарами растет «живописная» свалка

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:36:15+03:00

Местные жители не знают к кому обратиться, чтобы ее убрали

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Жители алтайского села Хабары пожаловались на несанкционированную свалку, которая стремительно растет неподалеку от населённого пункта.

Она разместилась прямо перед въездом в Хабары. Как пишет издание «Вестник целины», местные жители уже нарекли ее и другую свалку не иначе как визитная карточка. Не заметить ее просто невозможно. Впрочем, таких «достопримечательностей» тут достаточно.

- Одна красуется на въезде в село со стороны Садового (так называемый временный полигон для хранения мусора, куда его вывозит «Позитив 88»). Вторая встречает проезжающих на въезде со стороны магазина «Коллекция». Одна постоянно горит, распространяя в округе едкий дым и доставляя массу неудобств жителям близлежащих улиц, вторая, разрастаясь, скоро подберётся к реке, - пишет источник информации.

Причем очевидно, что мусор складируют сами жители села. И тут рождается вечный спор: одни хотят навести чистоту, а другие плюют на общее мнение.

Между тем в местном отделении полиции говорят, что в прошлом году был составлен только один протокол по факту вывоза мусора на свалку местным жителем. В этом году сообщений по этому поводу пока не поступало, и кто будет заниматься уборкой пока тоже не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU