Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:46:14+03:00

Только пять человек за минувшие сутки выписали по выздоровлению Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года увеличилось всего на пять человек и составило 1026. Это один из самых низких показателей за все время наблюдения.

Вместе с тем, по данным оперативного штаба в отличие от предыдущих дней есть определенный рост по числу заболевших – 71 человек. Таким образом, в Алтайском крае насчитывается 2390 инфицированных. Смертельных случаев уже некоторое время не фиксируется.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. На самоизоляции и под медицинским наблюдением остаются 2932 человека.

- Закончено наблюдение и самоизоляция для 27124 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 125609 человек, - добавляют в оперативном штабе.

В местах выявления заболевших COVID-19 проводится обработка помещений.

По состоянию на 8 июня 2020 года лидерами по числу инфицированных остаются Барнаул (1261), Змеиногорский район (255) и Бийск (146).

ИСТОЧНИК KP.RU