Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:07:04+03:00

За сутки в Алтайском крае добавилось более 70 новых случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года увеличилось еще на 71 случай и составило 2390.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки география выявления новых случаев инфицирования выглядит следующим образом:

- В Барнауле – 43 человека, Новоалтайске – 7, Славгороде, Курьинском, Смоленском, Чарышском районах – по два случая, в Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах – по одному человеку.

Общее число обследованных на коронавирусную инфекцию составляет 125609 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остается чуть менее трех тысяч человек. Контроль сняли с 27124 человек.

Кроме того, за минувшие сутки смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. Выписано из стационаров пять человек. Общее число выздоровевших - 1026 (888 взрослых и 138 детей).

ИСТОЧНИК KP.RU