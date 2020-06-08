Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома
Полиция Барнаула вычислила и задержала горожанина, который изрисовал в стиле граффити гаражи и жилые дома в центре краевой столицы.
В последнее время социальные сети то и дело пестрили сообщениями, что на очередном жилом доме появилась граффити, причем большинство склонялись к тому, что эстетичности в нем на грош. Мало того, что по городу много пестрой рекламы, так теперь и это выбивается из ансамбля.
- В этот раз «художник» изрисовал дома на проспекте Социалистическом и улице Партизанской. В мэрии Барнаула рассказали, что этого мужчину задержали сотрудники полиции. Его заставят возместить причиненный ущерб — закрасить или удалить граффити за свой счет, - пишет «МК на Алтае».
В принципе, такой исход устроил все стороны. Отметим, первые рисунки стали появляться на домах еще в середине мая. Теперь, надеемся, они исчезнут навсегда.
ИСТОЧНИК KP.RU