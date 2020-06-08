2020-06-08T07:50:10+03:00
Общество

Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома

Ему придется закрасить свои «творения»
Анна СЕМИНА
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Граффити в БарнаулеГраффити в БарнаулеФото: скриншот сайта
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Полиция Барнаула вычислила и задержала горожанина, который изрисовал в стиле граффити гаражи и жилые дома в центре краевой столицы.

В последнее время социальные сети то и дело пестрили сообщениями, что на очередном жилом доме появилась граффити, причем большинство склонялись к тому, что эстетичности в нем на грош. Мало того, что по городу много пестрой рекламы, так теперь и это выбивается из ансамбля.

- В этот раз «художник» изрисовал дома на проспекте Социалистическом и улице Партизанской. В мэрии Барнаула рассказали, что этого мужчину задержали сотрудники полиции. Его заставят возместить причиненный ущерб — закрасить или удалить граффити за свой счет, - пишет «МК на Алтае».

В принципе, такой исход устроил все стороны. Отметим, первые рисунки стали появляться на домах еще в середине мая. Теперь, надеемся, они исчезнут навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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