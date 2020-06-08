2020-06-08T05:13:41+03:00
Общество

Съемочная группа ОТР побывала в мараловодческом хозяйстве Алтая

Наш регион по праву считается одним из лидеров данного направления
Анна СЕМИНА
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Алтайские маралыАлтайские маралы
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Творческая команда «Общественного телевидения России» сняла в Алтайском крае сюжет о заготовке пантов. В частности команда журналистов побывала в хозяйстве «Никольское», где содержатся 1500 голов марала.

Алтайский край является одним из лидеров России по поголовью маралов. В нашем регионе оленеводством занимаются 26 хозяйств и в них содержатся 26 тысяч животных.

- Животноводы отмечают, что для оленей процедура срезки пантов безболезненна, процесс длится меньше трех минут. Свежий срез обязательно обрабатывают антисептиком, затем панты взвешивают, измеряют и консервируют. Полный цикл подготовки длится 45 дней, - рассказывает корреспондент Дмитрий Дробышев.

В настоящее время в хозяйстве «Никольском» возводят современный комплекс для консервации пантов и принятия пантовых ванн. По плану, работы должны быть завершены уже к концу этого лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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