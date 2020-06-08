«Очень страшно»: барнаульцы показали последствия попадания молнии в дерево

8 Июнь 2020 2020-06-08T04:52:09+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в Барнауле стояла неустойчивая погода: то грело солнце, то начиналась гроза. Во время очередной из них заряд молнии попал в дерево.

Одна из вспышек оказалась максимально близко к земле и попала в дерево на улице Георгия Исакова. Жительница Барнаула записала видео, по которому даже не сразу можно определить, что, собственно, это за порода, так как зарядом сорвало со ствола практически всю кору.

- Молния попала куда-то в дерево и оно все очистилось, будто никогда не было коры. Это страшно. Щепки разлетелись даже на аллею, - говорит женщина.

Видео было опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Между тем, алтайские синоптики прогнозируют осадки и на сегодняшний день. В отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. В Барнауле вечером небольшой дождь, возможна гроза, говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU