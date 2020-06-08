2020-06-08T04:25:41+03:00
Общество

Услуги нотариусов станут доступнее для людей

Размер платы за услуги должен регулировать минюст
Анна СЕМИНА
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Группа сенаторов внесла в Государственную Думу РФ проект поправок в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (Фото: из архива Владимира Полетаева)Группа сенаторов внесла в Государственную Думу РФ проект поправок в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (Фото: из архива Владимира Полетаева)
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Группа сенаторов внесла в Государственную Думу РФ проект поправок в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. В числе авторов этих поправок был Владимир Полетаев.

Над пакетом поправок трудились Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров, Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и сенаторы Максим Кавджарадзе, Сергей Фабричный. По их мнению, одна из главных проблем заключается в том, что услуги нотариусов зачастую стоят неоправданно дорого. Но при этом отказаться от них нельзя. Поэтому стоит продумать правовую базу, которая позволит сократить «прайс-лист».

- Чем объясняется их высокая стоимость, каким образом происходит ценообразование? Этими вопросами задаются и сельские жители, и горожане, – отметил Владимир Полетаев.

Чтобы разобраться и ответить на эти вопросы, сенаторы разработали предложения, которые сделают эту деятельность более прозрачной и доступной для граждан.

- Задача законопроекта – обеспечить прозрачность порядка взимания платы за совершение нотариальных действий и установить контроль за экономической обоснованностью такой платы, – подчеркнул Полетаев.

В частности, сенаторы настаивают на том, что необходимо упростить систему оплаты нотариальных действий и ввести Единый нотариальный тариф, состоящий из «федерального тарифа» и «регионального тарифа».

- Федеральный тариф – это фиксированная часть, установленная в законодательстве сумма. Региональный тариф будет учитывать особенности социально-экономического развития регионов. Он будет устанавливаться нотариальными палатами субъектов Российской Федерации в рамках пределов, установленных Федеральной нотариальной палатой (ФНП), – пояснил сенатор.

Контролировать экономическую составляющую обоснования региональных тарифов будет минюст. При этом тариф должен основываться на величине прожиточного минимума в конкретном субъекте. Это будет справедливо. Сейчас же тарифы никем не контролируются и ежегодно увеличиваются в стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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