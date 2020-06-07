Ремонт трех путепроводов ведется на Чуйском тракте

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:14:42+03:00

Часть из работ уже завершили, остальные – в процессе

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С понедельника, 8 июня, одном из путепроводов на Чуйском тракте начинается плановый ремонт.

В частности, работы начнутся в Первомайском районе, возле поселков Белоярск и Токарево. Их проводят в рамках программы по содержанию федеральной дорожной сети.

- Ремонтные мероприятия затронут искусственные сооружения с правой стороны дороги по ходу движения из Новосибирска в Барнаул. Проезд транспорта в указанном направлении будет организован по одной полосе из двух существующих, - сообщают в Упрдор «Алтай».

Дорожники намерены обновить деформационные швы, восстановить бетонные поверхности парапетов, лестничные сходы, заменят барьерное ограждение.

Еще один объект – коммунальный (Старый) мост через Обь в Барнауле. Здесь ведется капитальный ремонт. Проезд по мосту закрыт с января. На федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан ремонтируют мост через Бураниху. В данном случае организовано реверсивное движение.

- В завершающей стадии работы на мосту через Ишу на 417-м км Чуйского тракта. Проезд уже осуществляется в штатном режиме, - сообщают Упрдор «Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU