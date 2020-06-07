Алтайские волейболисты вызваны в сборную России

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:43:51+03:00

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Воспитанники алтайского волейбола получили вызов в сборную России и примут участие в учебно-тренировочных сборах команды.

Всероссийская федерация волейбола сообщает, что сборы намечены на июль. Они пройдут на базе «Волей Град» под Анапой Краснодарского края. На тренировки приглашены 18 игроков. Перед тем, как приступить к занятиям, они проведут углубленное медицинское обследование (УМО). Оно состоится в Москве и туда пригласили 25 спортсменов. Так что выбирать будут лучших из лучших.

- УМО пройдет с 3 по 7 июля, непосредственно сборы – с 7 по 27 июля, - сообщают в пресс-службе федерации.

Главный тренер нашей национальной сборной Туомас Саммелвуо в частности вызывал на просмотр двух алтайских спортсменов: блокирующего Ильяса Куркаева (сейчас выступает за новосибирский «Локомотив») и доигровщика Федора Воронкова («Зенит-Казань»). Последний обязательно должен будет пройти медобследование.

ИСТОЧНИК KP.RU