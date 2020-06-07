2020-06-07T09:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 июня 2020 года составило 1021

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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По данным на 7 июня 2020 года в Барнауле насчитывается уже 1021 человек, вылечившихся от коронавирусаПо данным на 7 июня 2020 года в Барнауле насчитывается уже 1021 человек, вылечившихся от коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса продолжает расти. По данным на 7 июня 2020 года в Барнауле насчитывается уже 1021 человек.

По данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие сутки из ковидных госпиталей региона было выписано еще 27 человек. Из них 24 – это взрослые и еще три ребенка.

За последние сутки в крае было выявлено 64 новых случая COVID-19. Таким образом, число инфицированных составило 2319 человек (в том числе 226 детей до 17 лет включительно).

- Из них - 127 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 1621 случай выявлен по контакту с ранее заболевшими лицами. 265 – у больных внебольничной пневмонией, 538 – у заболевших ОРВИ, в 1516 случаях отмечается бессимптомное течение. Тяжелобольных – 52, на аппарате искусственной вентиляции легких – 21, - подтверждает оперштаб.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на сегодняшний день остаются чуть более трех тысяч человек. Сняли с контроля более 26,5 тысяч. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 123436 человек.

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Наибольшее число инфицированных приходится на Барнаул – 47 случаев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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