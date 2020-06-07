Прокуратура нашла просрочку в сети «Мария-Ра»

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:00:18+03:00

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Прокуратура Республики Алтай на основе публикаций в СМИ провела проверку в магазинах сети «Мария-Ра» на наличие просроченной продукции.

Некоторое время назад в одном из СМИ появилась публикация «Куда смотрит Роспотребнадзор?». В ней говорилось о том, что в магазинах крупной торговой сети на территории Улаганского района реализуется продукция с истекшим сроком годности.

Прокуратура провела проверку с привлечением сотрудников регионального Роспотребнадзора. В частности комиссия побывала в магазинах, расположенных в селе Акташ и селе Улаган.

- Они проверялись на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлены случаи реализации продуктов питания с истекшим сроком годности, - отмечают в пресс-службе регионального ведомства.

В итоге прокуратура района в адрес директора ООО «Розница К-1» внесла представление. Оно было рассмотрено, а выявленные нарушения устранены. Управляющие торговых точек были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности – им выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU