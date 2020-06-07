Еще 8 случаев коронавирусной инфекции обнаружены в Республике Алтай

7 Июнь 2020 2020-06-07T06:29:15+03:00

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Оперативный штаб Республики Алтай сообщает, что по состоянию на вечер 6 июня 2020 года в регионе лабораторно подтверждены еще восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В общей сложности за минувшие сутки в республике было исследовано материалов от 286 человек. Из них восемь дали положительный результат. Среди инфицированных: в Кош-Агачском районе – 4, в Онгудайском районе – 1, в Горно-Алтайске – 3. При этом пять из восьми определены, как контактировавшие с ранее выявленными больными, остальные три были с признаками инфекционного заболевания.

Медики занимаются вопросами госпитализации пациентов с COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

В общей сложности, на сегодняшний день в Республике Алтай лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекций. География распространения выглядит следующим образом: 53 – в Горно-Алтайске, 44 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, 11 – в Онгудайском, 8 – в Усть-Коксинском, 4 – в Шебалинском, 3 – в Усть-Канском, 1 – в Чемальском районе.

Тем временем, из этого числа 99 заболевших уже выздоровели и были выписаны.

Лабораторную диагностику провели для 23154 человек. Под медицинским наблюдением остаются 914 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU