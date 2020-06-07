Директор барнаульской фирмы стал жертвой мошенника

7 Июнь 2020 2020-06-07T05:46:04+03:00

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В Барнауле полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора местной фирмы, которого обманул неизвестный «менеджер по продажам».

Заявление поступило от местного жителя, который является директором предприятия, занимающегося оптовой продажей оборудования для бассейнов. По его словам, на одном из сайтов он заказан поставку очков для плавания.

- Созвонился по указанному номеру с менеджером по имени Михаил. Обговорил с ним все условия, и в качестве предоплаты перевел 105 тысяч рублей и стал дожидаться заказа, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В итоге когда в обозначенный срок заказ не пришел, потерпевших связался с организацией, однако там ему сказали, что никакой заказ к ним не поступал, а менеджер Михаил никогда у них не работал. В этот момент барнаулец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU