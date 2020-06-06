6 Июнь 2020 2020-06-06T16:39:29+03:00

В Алтайском крае клещи за неделю покусали более 700 человек Фото: Анна СЕМИНА

Сейчас в регионе численность и активность клещей снижается

Изменить размер текста: A A

За последние семь дней от присасывания клещей пострадали 723 человека. Об том сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей, 24 марта, в поликлиники края с жалобами на присасывания обратились 7352 человек. В их числе более 2 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Всем, кому требовалось, ввели иммуноглобулин. За пострадавшими от клещей наблюдают медики.

Специалисты обнаружили вирус вирус клещевого энцефалита в 4,8% случаев, а в 12,6% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение. Пока заболевших клещевым энцефалитом нет.

Отметим, что сейчас в регионе численность и активность клещей снижается, но продолжает оставаться на высоком уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек

В их числе клещевой сыпной тиф, боррелиоз и энцефалит (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU