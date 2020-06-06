Жительницу Алтайского края обманули при покупке шпица

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники продали бийчанке несуществующего шпица, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина нашла в интернете информацию о продаже щенков померанского шпица. За одного питомца заводчики просили 9 тыс.рублей. Продавец был убедительным, выслал снимки щенков. Кроме того, он охотно отвечал на все вопросы потенциальной жертвы. После обсуждения всех деталей бийчанка решилась на сделку.

Женщина отправила незнакомцам 9 тыс. рублей, однако спустя время так и не дождалась нового пушистого друга. Связаться с автором объявления не удалось,.Продавец на связь больше не вышел.

Жительница Бийска поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.

- Сотрудники правоохранительных органов напоминают: если Вы желаете приобрести товар на интернет-сайтах, будьте внимательнее, общаясь с «виртуальными» продавцами, - отмечают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские нашли барнаульца, который продал арендованный автомобиль

Житель краевой столицы продал машину, не сказав о том, что она чужая (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU