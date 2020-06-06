Жительницу Алтайского края обманули при покупке шпица
Мошенники продали бийчанке несуществующего шпица, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина нашла в интернете информацию о продаже щенков померанского шпица. За одного питомца заводчики просили 9 тыс.рублей. Продавец был убедительным, выслал снимки щенков. Кроме того, он охотно отвечал на все вопросы потенциальной жертвы. После обсуждения всех деталей бийчанка решилась на сделку.
Женщина отправила незнакомцам 9 тыс. рублей, однако спустя время так и не дождалась нового пушистого друга. Связаться с автором объявления не удалось,.Продавец на связь больше не вышел.
Жительница Бийска поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.
- Сотрудники правоохранительных органов напоминают: если Вы желаете приобрести товар на интернет-сайтах, будьте внимательнее, общаясь с «виртуальными» продавцами, - отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU