Полицейские нашли барнаульца, который продал арендованный автомобиль
В Барнауле мужчина продал арендованный автомобиль Honda Civic. Полицейские уже установили личность подозреваемого, пишет краевое управление МВД.
Заплатив за аренду машины, молодой человек вскоре перестал выходить на связь с владельцем авто и платить за пользование транспортным средством. Сумма причиненного ущерба составила 550 тыс. рублей.
Вскоре правоохранители установили личность жителя краевой столицы. Оказалось, что 28-летний барнаулец уже успел продать чужую машину жительнице Кемеровской области. Он не сказал о том, что Honda ему не принадлежит.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные в крупном размере». Ведется следствие.
Ранее мы сообщали, что на Алтае 33-летний мужчина повредил автомобиль Toyota Probox. Водитель отказалась подвезти пьяного незнакомца, он разозлился и стал бить по машине.
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ИСТОЧНИК KP.RU