Полицейские нашли барнаульца, который продал арендованный автомобиль

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:40:58+03:00

Житель краевой столицы продал машину, не сказав о том, что она чужая

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В Барнауле мужчина продал арендованный автомобиль Honda Civic. Полицейские уже установили личность подозреваемого, пишет краевое управление МВД.

Заплатив за аренду машины, молодой человек вскоре перестал выходить на связь с владельцем авто и платить за пользование транспортным средством. Сумма причиненного ущерба составила 550 тыс. рублей.

Вскоре правоохранители установили личность жителя краевой столицы. Оказалось, что 28-летний барнаулец уже успел продать чужую машину жительнице Кемеровской области. Он не сказал о том, что Honda ему не принадлежит.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные в крупном размере». Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что на Алтае 33-летний мужчина повредил автомобиль Toyota Probox. Водитель отказалась подвезти пьяного незнакомца, он разозлился и стал бить по машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU