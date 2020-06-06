Тематическую эко-зону создают на берегу Барнаулки
В Барнауле начали обустройство тематической эко-зоны на правом берегу Барнаулки с обеих сторон от моста по проспекту Социалистическому, сообщает официальный сайт города.
По замыслу разработчиков, правая часть ландшафтной композиции будет олицетворять безжизненную землю, о которой не заботится человечество. Единственное живое дерево, находящееся в центре, символизирует силу заботы человека. Пространство по другую сторону от него демонстрирует, как может выглядеть планета, если бережно относиться к ней.
Благоустройство выполняют за счет средств гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ «Бирюса»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске
В тушении участвовали 13 пожарных , 4 единицы пожарной и специальной техники (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU