Тематическую эко-зону создают на берегу Барнаулки

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:30:42+03:00

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В Барнауле начали обустройство тематической эко-зоны на правом берегу Барнаулки с обеих сторон от моста по проспекту Социалистическому, сообщает официальный сайт города.

По замыслу разработчиков, правая часть ландшафтной композиции будет олицетворять безжизненную землю, о которой не заботится человечество. Единственное живое дерево, находящееся в центре, символизирует силу заботы человека. Пространство по другую сторону от него демонстрирует, как может выглядеть планета, если бережно относиться к ней.

Благоустройство выполняют за счет средств гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ «Бирюса»

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ИСТОЧНИК KP.RU