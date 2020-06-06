Рубцовчанина оштрафовали за уклонение от службы в армии

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:47:19+03:00

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23-летнего жителя Рубцовска признали виновным в уклонении от военной службы, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы.

-Однако, с целью избежать выполнения возложенной на него, как на гражданина Российской Федерации обязанности по несению военной службы по призыву, осенью 2019 года умышленно не явился военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии, - отмечают в ведомстве.

Суд признал парня виновным и назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, как проходит призывная кампания в условиях пандемии. В частности, в связи с повышенными мерами предосторожности на сборные пункты не будут пускать родственников и друзей призывников. А при их отправке на вокзалах предусмотрены специальные помещения, чтобы исключить возможность контакта с провожающими.

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ИСТОЧНИК KP.RU