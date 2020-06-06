Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 994

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:46:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек и составило 994.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 63 и составило 2255.

Новые случаи выявили в Барнауле – 46 человек, в Рубцовском районе – 2, Кулундинском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Калманском районе – 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.

В регионе тяжелобольных пациентов– 52, на аппарате ИВЛ – 21.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции – 3308 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26196 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 119 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU