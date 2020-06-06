2020-06-06T09:43:36+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 2255

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июня 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июня 2020 года увеличилось еще на 63 человек и составило 2255.

По данным оперативного штаба, география выявления новых ковидных больных за минувшие сутки выглядит следующим образом:

В Барнауле – 46 человек, в Рубцовском районе – 2, Кулундинском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Калманском районе – 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

В числе заболевших и переболевших COVID-19 220 детей в возрасте до 17 лет включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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