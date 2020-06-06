Житель Алтайского края вынес из магазина рюкзак с шашлыком и мясными деликатесами

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:44:33+03:00

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В Бийске парень украл из магазина шашлык и другие деликатесы. Вскоре полицейские нашли воришку, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратилась директор крупного продуктового магазина. Она рассказала, что неизвестные похитили с полок товар на несколько тысяч рублей. В числе украденного: шашлык из свинины, грудинка, карбонад, запеченная буженина, свиные щеки и стейк трески. Видимо, приятели хотели хорошо отдохнуть.

Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

-На кадрах видно, как двое молодых людей ходят по магазину, затем один из них, остановившись около холодильников, складывает продукты в рюкзак, и оба уверенно покидают торговый зал, - отмечают в ведомстве.

Вскоре полицейские установили личности парней. Подозреваемый -26-летний житель Бийска. По факту кражи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU