Житель Алтайского края вынес из магазина рюкзак с шашлыком и мясными деликатесами
В Бийске парень украл из магазина шашлык и другие деликатесы. Вскоре полицейские нашли воришку, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В полицию обратилась директор крупного продуктового магазина. Она рассказала, что неизвестные похитили с полок товар на несколько тысяч рублей. В числе украденного: шашлык из свинины, грудинка, карбонад, запеченная буженина, свиные щеки и стейк трески. Видимо, приятели хотели хорошо отдохнуть.
Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.
-На кадрах видно, как двое молодых людей ходят по магазину, затем один из них, остановившись около холодильников, складывает продукты в рюкзак, и оба уверенно покидают торговый зал, - отмечают в ведомстве.
Вскоре полицейские установили личности парней. Подозреваемый -26-летний житель Бийска. По факту кражи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU