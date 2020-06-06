На Алтае выпал снег, несколько машин съехали с дороги в кювет
Вечером 5 июня в Республике Алтай выпал снег. Александр Козловских, один из очевидцев, сообщил “Комсомольской Правде”, что из-за непогоды с дороги съехали несколько машин.
Настоящая зима вернулась на Семинский перевал. На фотографиях видно, что там выпало много снега. К непогоде оказались готовы не все автомобилисты, многие не справились с управлением.
На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.
-За дорогу семь машин в кувете, все без тяжких - просто снесло, - рассказывает Александр Козловских с места происшествия.
По его словам, все автомобили были на летней резине.
На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.
Местные жители сообщают, что осадки шли и ночью. На снимках видно, что цветы и деревья оказались по толстым слоя снега.
По прогнозам Горно-Алтайского ЦГМС, в Республике Алтай днем 6 июня воздух прогреется до +11...+16 градусов, местами +4...+9 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. В ночь на 7 июня столбик термометра покажет +1...+6 градусов, в горах будет до -4, по северным районам небольшие дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU