2020-06-06T06:36:24+03:00
Общество

На Алтае выпал снег, несколько машин съехали с дороги в кювет

В Республику Алтай ненадолго вернулась настоящая зима
САНТАЛОВ Константин
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На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.
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Вечером 5 июня в Республике Алтай выпал снег. Александр Козловских, один из очевидцев, сообщил “Комсомольской Правде”, что из-за непогоды с дороги съехали несколько машин.

Настоящая зима вернулась на Семинский перевал. На фотографиях видно, что там выпало много снега. К непогоде оказались готовы не все автомобилисты, многие не справились с управлением.

На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.

На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.

-За дорогу семь машин в кувете, все без тяжких - просто снесло, - рассказывает Александр Козловских с места происшествия.

По его словам, все автомобили были на летней резине.

На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.

На Алтае выпал снег. Автор фото Александр Козловских.

Местные жители сообщают, что осадки шли и ночью. На снимках видно, что цветы и деревья оказались по толстым слоя снега.

По прогнозам Горно-Алтайского ЦГМС, в Республике Алтай днем 6 июня воздух прогреется до +11...+16 градусов, местами +4...+9 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. В ночь на 7 июня столбик термометра покажет +1...+6 градусов, в горах будет до -4, по северным районам небольшие дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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