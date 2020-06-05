Власти Алтайского края задумались о переходе к первому этапу смягчений ограничений
5 июня Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
Участники заседания обсудили обстановку с заболеваемостью в крае, обсудили вопросы лечения пациентов от коронавируса в больницах и внесли предложение об изменение действующего режима ограничительных мер.
– С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавирусной инфекции на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае, – сообщают в пресс-службе губернатора.
В том числе планируется открыть санатории, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.
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