Власти Алтайского края задумались о переходе к первому этапу смягчений ограничений

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:05:42+03:00

Сегодня в Алтайском крае зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

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5 июня Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Участники заседания обсудили обстановку с заболеваемостью в крае, обсудили вопросы лечения пациентов от коронавируса в больницах и внесли предложение об изменение действующего режима ограничительных мер.

– С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавирусной инфекции на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае, – сообщают в пресс-службе губернатора.

В том числе планируется открыть санатории, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU