2020-06-05T15:10:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 25

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За весь период заразилось 2192 жителя Алтайского края.За весь период заразилось 2192 жителя Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За все время с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае скончались 25 пациентов. За прошедшие сутки зарегистрировано два новых смертельных случая.

Один из них - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. Региональный Минздрав сегодня подтвердил, что причиной его смерти стал именно коронавирус. Среди общего числа летальных исходов 15 умерли именно от COVID-19, в восьми случаях установлена иная причина смерти. Два пока что находятся на экспертизе.

За весь период заразилось 2192 жителя Алтайского края. Из числа инфицированных 1125 человек – барнаульцы, 1067 – из других территорий региона. На данный момент находятся под медицинским наблюдением и сидят на самоизоляции 3174 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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