Мэрия Барнаула обновится

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:01:12+03:00

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С 8 июня на работу в мэрию Барнаула выйдут новые председатель комитета по строительству и замглавы по правовым вопросам и имуществу, пишет «Толк».

Должность вице-мэра по правовым вопросам и имуществу займет Оксана Финк. Данных в открытых источниках о ней не так много. Известно, что много лет Финк проработала в прокуратуре на разных должностях. В 2010 году она занимала должность помощника прокурора Барнаула. В 2013-м значилась заместителем прокурора города в комиссии конкурса «Лучший юрист Барнаула-2013». А в 2014-м была в качестве замначальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

На должность начальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула принят Антон Воробьев. Он окончил политехнический вуз по специальности «Промышленное и гражданское строительство»", работал в БКЖБИ № 2, был на посту начальника комитета по строительству с марта 2011 по июнь 2015 года. Уволился из мэрии по собственному желанию.

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Об этом губернатор написал на странице в Instagram (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU