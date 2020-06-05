В алтайском наукограде установили инновационные столбы

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бийске начали использовать инновационные столбы для безопасности пешеходов. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. Они оснащены подсветкой и в темноте сигнализируют водителям о том, что на проезжей части находится человек.

– Композитные стойки, на которых закреплены дорожные знаки пешеходного перехода, оборудованы датчиками движения, настроенными на движущихся людей. При приближении человека к пешеходному переходу столб меняет цвет с белого на красный, предупреждая водителя об опасности и наличии пешехода, – пишут на сайте инновационного портала Алтайского края.

Столбы очень прочные, устойчивы к коррозии и могут прослужить более 50 лет. Разработка уже успешно эксплуатируется на одном из аварийных пешеходных переходов наукограда - на улице Трофимова, остановка «Технологический институт города Бийска».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле протестировали новую разметку для пожарных машин

Ее нанесли на Ядринцева, 70 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU