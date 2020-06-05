В барнаульский центр детского творчества проник коронавирус

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудница барнаульского центра детского творчества заболела коронавирусом. Как пишет «МК на Алтае» со ссылкой на руководителя учреждения Татьяну Бердышеву, в последний раз заболевшая была на работе 28 мая.

Также глава центра рассказала, что в тот же день симптомы ОРВИ почувствовали еще два сотрудника. Все трое сразу же обратились в больницу. На данный момент одна из них находится в медицинском учреждении с подтверждённым COVID-19, вторая ожидает результатов анализа. У третьей женщины диагностировали аллергический ринит. В данный момент все сотрудники ЦДТ сидят на самоизоляции дома и ждут, когда у них заберут анализы.

Пока нельзя однозначно сказать, как заразилась сотрудница. Она не была за границей и не контактировала с заболевшими. С детьми в творчеством центре перестали рботать еще 28 марта. Все занятия проходили дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае умер врач с диагнозом COVID-19

Это первый подтвержденный случай смерти медработника с коронавирусом в регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU