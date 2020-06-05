До глубины души: сотрудники Россетей на личные деньги купили респираторы для медиков

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:52:31+03:00

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5 июня алтайские энергетики передали в Министерство здравоохранения Алтайского края более трех тысяч респираторов. Средства защиты сразу же отправили в больницы региона для врачей, которые работают на «передовой» пандемии.

Эту акцию можно смело назвать знаком искренней благодарности медикам от сотрудников Алтайского филиала Россети Сибирь, ведь респираторы были куплены на личные деньги сотрудников электросетевой компании.

- Прежде всего, позвольте сказать большое спасибо нашим докторам и всему персоналу медучреждений края от себя лично и от всего нашего многотысячного коллектива энергетиков, - отметил директор Алтайского филиала Россети Сибирь Николай Пантелеев. - Наша задача обеспечить надежное электроснабжение жителей, предприятий и, конечно, объектов здравоохранения. Мы восхищаемся трудом, выдержкой, стойкостью, преданностью профессии и долгу наших медиков, которые, как многие врачи во всем мире, борются с пандемией.

Поступок энергетиков растрогал медиков – в период, когда мы все живем, так сказать, «под напряжением», взаимоподдержка и помощь очень важны и нужны.

- Энергетики оказали нам такую нужную помощь и позаботились о здоровье медицинских работников. Сегодня все врачи, санитары, медсестры встали на защиту здоровья жителей Алтайского края. И то, что жители отвечают нам добром и заботой, говорит о высокой гражданской ответственности нашего общества. Это очень трогательно и приятно, - сказала начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова.

ИСТОЧНИК KP.RU