Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 914

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:27:58+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года

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За минувшие сутки в Алтайском крае вылечились от коронавируса 53 человека. За весь период от COVID-19 избавили 914 пациентов. Общее число заболевших на сегодняшний день в регионе составляет 2192.

По данным оперативного штаба, из всех зараженных 126 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа, 1530 подхватили инфекцию после контакта с ранее заболевшими лицами, в 263 случаях вирус обнаружили у больных внебольничной пневмонией, в 508 – у заболевших ОРВИ, но большинство пациентов, а именно 1421, вообще не отмечали у себя какой симптомов. Сегодня в крае 47 тяжелобольных, к аппарату ИВЛ подключены 22 человека.

Из числа инфицированных 1125 человек – жители Барнаула, 1067 – жители других территорий Алтайского края. Режим самоизоляции закончился почти для 26 тыс. человек, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 115 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU