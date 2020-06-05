Алтайские антимонопольщики проверят, действительно ли в «Ярче» лучшие цены

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:33:35+03:00

Подобное утверждение должно подтверждаться доказательствами. Фото: УФАС по Алтайскому краю

По предварительной оценке такая реклама незаконна

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Специалисты алтайской антимонопольной службы заинтересовались торговой сетью «Ярче». Магазин гарантирует «лучшие цены», однако не факт, что это соответствует действительности. Возможно, это лишь уловка для привлечения покупателей.

– По предварительной оценке Алтайского краевого УФАС России реклама торговой сети «Ярче!» содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе». Согласно действующему законодательству, говоря о превосходстве своего ценового предложения, необходимо обязательно указывать конкретные характеристики и параметры сравнения, позволяющие сделать такой вывод, – сообщают в управлении.

Подобное утверждение должно подтверждаться доказательствами, например, маркетинговым исследованием, опросом, экспертным мнением. Заседание комиссии по рассмотрению обстоятельств дела назначено на 25 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU