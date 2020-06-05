2020-06-05T09:33:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 2192

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Из общего числа заболевших 214 - это дети.Из общего числа заболевших 214 - это дети.Фото: Олег УКЛАДОВ
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5 июня почти сравнялось число заболевших и выздоровевших за сутки: зарегистрировано 57 заболевших коронавирусом, а выздоровело – 53 человека. Всего на сегодняшний денб в Алтайском крае 2192 инфицированных COVID-19. В их числе 214 детей.

Как сообщает оперативный штаб региона, за прошедшие сутки в Барнауле выявлено 40 человек, Заринске – четыре, по три в Рубцовске и Ребрихинском районе, по два в Рубцовском и Троицком районах. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному новому заболевшему.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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