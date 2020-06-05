В Барнауле начался сбор жимолости

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:01:04+03:00

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С 5 июня в барнаульском Институте садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко стартовал сбор жимолости. Хотя алтайские садоводы начали лакомиться ягодой со своих участков уже в мае.

Собрать жимолость можно по адресам:

– г. Барнаул, посёлок Садоводов, (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО №2. Доехать туда можно на автобусах № 104, 118. Сесть нужно на площади Спартака. Также туда ездит маршрутное такси № 33, 51. Выходить на остановке «Школа Садоводов».

– г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 4, ЭПО №3.

В Барнауле 1 кг жимолости будет стоить 170 рублей, в Новоалтайске чуть дешевле – 150 рублей за килограмм. Сбор ягоды проводится ежедневно в утренние часы: в поселке Садоводов с 7:30 до 11:00, в Новоалтайске с 6:00 до 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU