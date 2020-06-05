Жителей Рубцовска осудили за сутенерство

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:18:20+03:00

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Трех жителей Рубцовска осудили за организацию проституции, сообщает пресс-служба краевого Следкома. Мало того, что осужденные занимались продолжительное время сутенерством, они еще и привлекли к этому занятию трех несовершеннолетних девушек.

Как сообщается следствие, ранее судимый житель Рубцовска был без работы, не имел какого-либо дохода и, чтобы заработать, занялся организацией проституции в городе. Подключил своего отца, который был водителем и знакомую – она принимала заказы. Эскортниц искал через соцсети среди жительниц Рубцовска и других районов Алтайского края. Он подыскал бани, сауны, гостиницы.

Обвиняемые вину в содеянном признали полностью. Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Остальные участники группы получили от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU