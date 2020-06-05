2020-06-05T06:49:01+03:00
Экономика

Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»

Весь процесс подтверждения или регистрации занимает не более минуты
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Новый сервис позволяет клиентам ВТБ не идти в офис банка или центр обслуживания для подтверждения учетной записи.Новый сервис позволяет клиентам ВТБ не идти в офис банка или центр обслуживания для подтверждения учетной записи.Фото: САНТАЛОВ Константин
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Менее чем за месяц работы сервиса регистрации и подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги», запущенного 9 мая, им воспользовались более 55 тысяч пользователей ВТБ-Онлайн. Весь процесс подтверждения или регистрации занимает не более минуты.

С момента запуска сервиса свою учетную запись на портале «Госуслуги» подтвердили 30 тысяч человек. Еще свыше 25 тысяч проверили свою учётную запись в ВТБ-Онлайн, и она оказалась подтвержденной.

Новый сервис позволяет клиентам ВТБ не идти в офис банка или центр обслуживания для подтверждения учетной записи — все можно сделать онлайн менее чем за минуту. С подтверждённой учётной записью клиенты смогут дистанционно получать цифровые госуслуги.

– Меньше чем за месяц, новым сервисом воспользовались более 55 тысяч наших клиентов — это говорит о том, что услуга востребована. Теперь нашим клиентам не придется идти в офис банка — все можно сделать онлайн. Кроме того, они могут оформить выплаты пособий на детей и за работу в условиях коронавируса в рамках указа Президента РФ. В дальнейшем мы продолжим работать над улучшением ВТБ-Онлайн, чтобы он был еще более удобным и функциональным», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» быстро и просто. Для этого нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Дальше клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле, и нажать кнопку «Продолжить» — запись будет подтверждена. Если учётная запись на портале она ещё не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в ВТБ-Онлайн.

Банк ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Министерством цифрового развития, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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