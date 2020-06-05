Барнаул проверяют на токсичность

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:16:30+03:00

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В Барнауле сотрудники ГИБДД замеряют токсичность выхлопных газов, сообщает пресс-служба краевого МВД. Параллельно с контролем за безопасностью движения проводятся проверки автомобилей на содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность, которые превышают установленные величины.

За текущую неделю выявили 15 нарушений, где содержание загрязняющих веществ превышало нормы, установленные государственными стандартами Российской Федерации. Из них три нарушения допущены водителями автобусов. У шести машин было неисправное топливное оборудование. Водители получили штрафы.

Как показывает практика, самые «грязные» на дороге – это КамАЗы, автобусы «Хундай Каунти» и «Лиаз». Во время рейдов под прицел попадают и легковые, и грузовые автомобили, а также автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU