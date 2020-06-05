В почтовых отделениях Алтайского края установлены защитные экраны

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:37:46+03:00

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Операционные окна отделений почтовой связи Алтайского края оборудованы специальными защитными экранами для обеспечения безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Всего по Алтайскому краю было установлено порядка 239 защитных экранов в 92 отделениях почтовой связи региона.

Защитные экраны изготовлены из специального прозрачного оргстекла, их легко собирать и переносить при необходимости, а также можно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Наибольшее количество почтовых отделений, оборудованных защитными барьерами, в Барнауле – 43, в г. Бийске – 30, в г. Рубцовске – 18.

В целях профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Почта России внедряет ряд полезных онлайн сервисов, которые позволяют воспользоваться почтовыми услугами, не выходя из дома. Сотрудники работают в масках и перчатках, начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра на пол нанесена специальная разметка.

«В непростое для всех нас время, когда многие вынуждены оставаться дома, Почта России, как одно из стратегически важных предприятий страны, продолжает оказывать услуги традиционными способами. Мы отлично понимаем наших клиентов, на сколько им важно получить ту или иную услугу, обратившись лично в отделение связи. Именно поэтому было принято решение усилить защиту как клиентов, так и наших сотрудников. Мы установили защитные экраны, чтобы минимизировать риск заражения», - подчеркнул директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU