Остановки и подземные переходы в Барнауле снова продезинфицируют от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:02:43+03:00

В крае коронавирусом заразились более двух тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Остановки и подземные переходы в Барнауле снова оказались под прицелом дезинфекторов. С утра 5 июня начинается повторный цикл санитарно-гигиенической обработки этих мест, сообщает официальный сайт города.

До 7 июня специалисты обработают 626 остановок и три подземных пешеходных перехода. Ведь именно в этих местах проходит наибольшее число людей и риск заражения крайне велик.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае заболели коронавирусом более двух тысяч человек. Каждый день прибавляется порядка 70 новых случаев. Умерло 24 человека за все время. Как сообщает оперативный штаб, именно в 13 случаях причиной летального исхода стал COVID-19, в восьми – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU