Остановки и подземные переходы в Барнауле снова продезинфицируют от коронавируса
Остановки и подземные переходы в Барнауле снова оказались под прицелом дезинфекторов. С утра 5 июня начинается повторный цикл санитарно-гигиенической обработки этих мест, сообщает официальный сайт города.
До 7 июня специалисты обработают 626 остановок и три подземных пешеходных перехода. Ведь именно в этих местах проходит наибольшее число людей и риск заражения крайне велик.
Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае заболели коронавирусом более двух тысяч человек. Каждый день прибавляется порядка 70 новых случаев. Умерло 24 человека за все время. Как сообщает оперативный штаб, именно в 13 случаях причиной летального исхода стал COVID-19, в восьми – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
ИСТОЧНИК KP.RU