Барнаульские энергетики заменят некачественные теплосети

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:31:43+03:00

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В Барнауле закончились испытания магистралей на тепловые потери контура ТЭЦ-2 и четырех малых котельных города. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. Специалисты проверили более 35 километров теплосетей. Такие испытания проводят регулярно – раз в пять лет.

При проверке специалисты фиксируют фактические потери тепла через изоляцию трубопровода и проверяют, насколько результаты совпадают с нормой. Хуже всего дела обстоят с дела на проспекте Космонавтом – там придется заменить 280 метров трубопровода диаметром 700 миллиметров, и на улице Юрина – здесь энергетики обновят 114 метров трубопровода диаметром 400 миллиметров и 171 метр диаметром 500 миллиметров по улице.

Заменить некачественные трубы должны этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU