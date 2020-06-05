2020-06-05T04:11:20+03:00
Общество

В Барнауле протестировали новую разметку для пожарных машин

Ее нанесли на Ядринцева, 70
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Если автомобиль задерживается на разметке дольше пяти минут, его эвакуируют.Если автомобиль задерживается на разметке дольше пяти минут, его эвакуируют.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Накануне в Барнауле протестировали вторую площадку для пожарной техники на Ядринцева, 70, сообщает пресс-служба мэрии. Первая находится на Никитина, 59а Для проверки выбрали один из самых крупных автомобилей МЧС – 64-метровый коленчатый подъемник Mercedes-Benz.

– Оба тестирования показали, что возможность подъезда и стоянки пожарной техники существует. Есть возможность эвакуации населения, работы подъемников, пожарных машин. Проезд никто не загораживает. Все площадки, которые мы сделали, огорожены дорожными знаками, запрещающими непосредственно стоянку транспортного средства и остановку на срок дольше пяти минут. То есть они постоянно свободны. Жители могут подъехать, остановиться, выгрузить свои личные вещи и убрать машину, – рассказал начальник штаба по делам ГО Центрального района Тимур Пискунов.

Напомним, пожарную разметку в барнаульских дворах начали наносить по поручению губернатора. Это решит проблему множества припаркованных машин возле многоэтажек, когда пожарные просто не могут подъехать к дому. Год назад, когда случился пожар в доме в проезде Северном Власихинском, жителям приходилось оттаскивать припаркованные машины на руках, чтобы освободить проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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