ТНТ поможет барнаульцам составить список желаний

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:10:17+03:00

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Совсем недавно в соцсетях запустился флешмоб, в котором барнаульцы постили фото со своими желаниями. Эта акция была создана телеканалом ТНТ к запуску драматического комедийного сериала «257 причин, чтобы жить» (16+), рассказывающем о том, что не стоит откладывать счастье на потом.

Человеку свойственно мечтать, что-то планировать и одновременно прокрастинировать, откладывая свои самые заветные желания на послезавтра. Особенно много мы мечтаем именно сейчас, когда вокруг сложилась не самая благоприятная обстановка. В этих условиях нам всем как никогда нужна поддержка. Чем мы займемся в ближайшем будущем? Может быть наконец выучим иностранный язык? А может быть будем бегать по утрам? Или прекратим объедаться на ночь? А может быть взять и прыгнуть с парашютом? Ну или завести морскую свинку? Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей и продолжить флешмоб! Только сделать его еще более массовым, сформировав таким образом большой список желаний всех жителей города.

Принять участие во флешмобе может абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать желание, написать его от руки или распечатать, найти цифру в своем окружении, сделать фото и запостить в одну из соцсетей под хэштегом #СписокЖеланийБарнаул

Самые необычные фото обязательно будут размещены в альбоме желаний барнаульцев, созданном совместно с ТНТ. Подробности в официальной группе ТНТ в Барнауле (https://vk.com/tnt_barnaul) и в группе «Подслушано Барнаул» (https://vk.com/overhear_brn22).

Что касается самого сериала, то «257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми. По сюжету Женя Короткова (Полина Максимова) долго боролась с болезнью и уже готовилась к самому худшему, но врач объявляет ей о том, что коварная болезнь отступила. Вне себя от счастья, Женя хочет на всю Москву кричать песню Staying Alive, но радость момента портит бойфренд Митя — он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжелой болезнью совсем не по-мужски, здоровую — другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье — ее сестра захватила квартиру и инстаграм-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени; и на работе, где коллеги думают, что рак заразен, а хамоватый начальник заявляет, что «лысая баба — это как-то я не знаю».

Смотрите новый драмеди «257 причин, чтобы жить» с 8 июня в 20:30 на ТНТ и участвуйте во флешмобе #СписокЖеланийБарнаул в официальных группах телеканала ТНТ в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU