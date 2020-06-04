Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 23

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:12:58+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 4 июня умерло 23 человека с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки оно увеличилось на 69 и составило 2135.

Новые случаи выявили в Барнауле - 48 человек, в Бийске – 5, Павловском районе – 2, Славгороде – 2, Кулундинском районе – 2, Алейске – 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах - по одному заболевшему.

В числе заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией 202 ребенка до 17 лет включительно, 126 случаев – завозные, (2 – из-за рубежа), 1488 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 261 инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, 490 – у заболевших ОРВИ, в 1384 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных сейчас- 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU