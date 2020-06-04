2020-06-04T12:12:58+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 23

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае по состоянию на 4 июня умерло 23 человека с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки оно увеличилось на 69 и составило 2135.

Новые случаи выявили в Барнауле - 48 человек, в Бийске – 5, Павловском районе – 2, Славгороде – 2, Кулундинском районе – 2, Алейске – 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах - по одному заболевшему.

В числе заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией 202 ребенка до 17 лет включительно, 126 случаев – завозные, (2 – из-за рубежа), 1488 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 261 инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, 490 – у заболевших ОРВИ, в 1384 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных сейчас- 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 2135

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июня 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 861
Под предлогом выплаты бонусов жительницу Алтая обманули на 140 тысяч рублей
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 23
Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат алтайских бюджетников
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 2135
Полицейские задержали угонщика в Барнауле
В Барнауле женщину осудили за неуплату алиментов
В Алтайском крае 18-летний мотоциклист погиб в ДТП
Избили и засунули в багажник: барнаульцы похитили человека
Барнаульский автовокзал возобновил рейсы в Томск
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь жителям
Жительница Бийска хотела получить бонус к пенсии и потеряла более 130 тысяч рублей
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневой
Житель Алтая сообщил о минировании автобуса, в котором ехал
Молодая женщина пропала в Барнауле
Алтайский гаишник подставил незнакомого человека, чтобы выгородить коллегу
На Алтае суд оштрафовал депутата за мошенничество на полмиллиона рублей
Открыта регистрация на интернет-олимпиаду для школьников
В Барнауле 40 школьников получат по 13 200 рублей
Пандемия нанесла урон бюджету Алтайского края почти на 18 млрд рублей
Коллективных процедур в санаториях не будет, а столы в ресторанах установят на расстоянии двух метров
Россельхозбанк на Алтае организовал дистанционную выдачу кредитов аграриям
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.
В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку
Жителей Алтайского края зовут на охоту на сурка
В Павловском районе похоронили главу Комсомольского сельсовета Владимира Глазкова