2020-06-03T07:44:48+03:00
Экономика

Алтайскому фермеру дали грант в 13 млн рублей

На эти деньги он купит коров, но не простых, а красно-пестрых
Иван ОЛЕКСЮК
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Неизвестная короваНеизвестная короваФото: Олег УКЛАДОВ
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Какая мечта у крестьянина? Правильно, чтоб стадо побольше да земля поурожайнее. Алтайские власти выдали фермеру с поэтичной фамилией Вальтер грант на 13,2 млн рублей.

Он уже купил 62 телушки, но не простых, а особой красно-пестрой породы. Всего денег должно хватить на 180 животных. По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, в 2013 году Александр Вальтер был участником программы «Поддержка начинающих фермеров». Тогда он получил грант в полтора миллиона рублей.

Вальтер - не единственный фермер, который в этом году подучит деньги на развитие - матпомощь окажут еще его 20 коллегам.

- 17 грантов направлено начинающим животноводам, три - владельцам семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантовых средств составила 104 миллиона рублей, - сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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